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14 Ağustos 2018 08:56

(Özel) Bu düğünde dolar geçmiyor

Kahramanmaraş’ta düzenlenen düğün töreninde Amerikan dolarına tepki olarak Türk lirası kullanıldı.

(Özel) Bu düğünde dolar geçmiyor

14 Ağustos 2018 08:56


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası Türk lirasının değerlenmesi için yurt genelinde başlatılan çalışmalara Kahramanmaraş’tan da destek geldi.


Türk lirası kullanımını yaygınlaştırmayı ve dolara tepki amaçlı bir uygulama yapan Kahramanmaraşlı Ali Osman Uzak, düğün töreninde katılımcıların Türk lirası kullanmasını istedi.


Elektrikçilik mesleğini yapan Ali Osman Uzak hayatını Yasemin Tekin ile birleştirdiği düğün merasimde, misafirler, dövize tepki olarak geline Türk lirası taktı.


Yapılan uygulamanın ailecek karara bağlandığını söyleyen damat Ali Osman Uzak, “Günümüzde yaşanan olaylar ve dış güçlerin ülkemize açtığı ekonomik savaştan dolayı diyelim, ailecek böyle bir karar aldık. Reis’imizin liderimizin çağrısı üzerine de bunu uygulamaya geçirdik. İnşallah hayırlara vesile olur” diye konuştu.


Damadın babası Recep Uzak ise “Oğlumuzun düğün töreninde döviz yerine Türk lirası kullanılmasını istedik. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.




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