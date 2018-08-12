(Özel) Kahramanmaraş’ta firik dondurma dönemi

Maraş dondurmasının hafif şekilde erimiş haliyle satışa sunulan firik dondurma müşterilerin büyük ilgisini çekti.

Dünyada dondurma denince akla gelen ilk şehirlerden biri Kahramanmaraş’ta artık firik dondurma trendi başladı. Kentte dövme dondurmanın yanı sıra hafif erimiş halde üretilen firik dondurma üretimine başlanıldı. Üreticiler, firik dondurmayı sade, vişneli, meyveli, çikolatalı ve isteğe göre hazırlayıp 15 dakika içinde müşterilere ikram ediyor.

Özel makinesinde üretilen firik dondurma kıvamı ve görüntüsüyle sert dondurma yiyemeyenler için alternatifi olarak görülüyor.

Kahramanmaraş’ta dondurma üreticisi Mustafa Pekel, 2 saat içinde hazırlanan firik dondurmanın sipariş verildikten 15 dakika sonra tüketilebileceğini söyledi. Firik dondurmanın sadece Kahramanmaraş’ta yenileceğinin altını çizen Peke, “Biz, Maraş dondurmasının firik dondurmasını yapıyoruz. Hazırlanan firik dondurmayı servis halinde vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bu firiğin yenilebilmesi için insanların Kahramanmaraş’a gelmesi lazım. Yani bu ürünün yurt dışına veya şehir dışına gitme şansı yok. Hazırladığımız firik dondurmalar sade, vişne, çikolatalı olarak 2 saat içerisinde hazırlanan dondurmadır. Kahramanmaraş Alpedo Kervanhan’a gelen müşterilerimiz sipariş verdikleri anda 15 dakika sonra firik dondurmayı yiyebilirler” diye konuştu.

Kayseri’den firik dondurma yemek için Kahramanmaraş’a geldiğini söyleyen Leyla Büyükünlü ise, “Biz Gaziantep’e gezmeye gittik ve yolumuzun üzeri olan Kahramanmaraş’a uğrayıp firik dondurmadan yemek istedik. Kayseriliyim buradan da Kayseri’ye götüreceğim ve herkesi bekleriz firik dondurma yemeye” dedi.

Ramazan Çetin ise, “Firik dondurmadan yemiştim, çok güzel. Normal dondurma ile arasında çok fark var herkesin yemesini tavsiye ederim” dedi.

Firik dondurma için şehir dışından geldiğini söyleyen Elif Yıldırım da, “Özellikle sert dondurma yiyemeyenler için firik dondurma çok güzel. Şehir dışından geldim sırf bu firik dondurmadan yemek için” diye konuştu.