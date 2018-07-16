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16 Temmuz 2018 10:50

Pazarcık’ta "15 Temmuz" anma etkinliği

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinliği düzenlendi.

Pazarcık’ta

16 Temmuz 2018 10:50


Etkinliğe Pazarcık Kaymakamı Çağlayan Aydın, Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, İlçe Garnizon Komutanı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu ile binlerce vatandaş katıldı.


Vatandaşlar akşam saatlerinde demokrasi nöbeti tutmak için Pazarcık Belediyesi önünde kurulan Demokrasi Çadırı’na akın etti. Pazarcık Kaymakamı Çağlayan Aydın’ın konuşmasının ardından Müftü Ahmet Sevinç ve din görevlileri tarafından Kur’an tilaveti yapıldı. Sinevizyon gösterisi ve Pazarcık Fatih İlkokulu öğrencisi Ayça Nur Gül’ün İstiklal Marşı dinletisi etkinliğe katınların beğenisini topladı.


İlçe merkezindeki camilerde aynı anda sela okunduktan sonra anma etkinliği sona erdi.




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