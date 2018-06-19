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19 Haziran 2018 20:20

Petrol boru hattında patlama

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama paniğe neden oldu.

Petrol boru hattında patlama

19 Haziran 2018 20:20


Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı-Karaçay Mahallerinin arasından geçen Ceyhan Botaş Petrol Boru Hattı’nda patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu kısımda petrol metrelerce yükseğe fışkırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boru hattındaki zarara arazi üzerinde yapılan tarımsal çalışmanın neden olduğu iddia edildi. Boru hattının yüzey mesafesine bu kadar yaklaşmasına ise, hırsızların sebep olduğunu öne sürüldü. Boru hattındaki sızıntı ekiplerinin çalışması tarafından durdurulurken, çevreye yaklaşık 10 bin litre akaryakıt sızdı.




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