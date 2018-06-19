Petrol boru hattında patlama

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı-Karaçay Mahallerinin arasından geçen Ceyhan Botaş Petrol Boru Hattı’nda patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu kısımda petrol metrelerce yükseğe fışkırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boru hattındaki zarara arazi üzerinde yapılan tarımsal çalışmanın neden olduğu iddia edildi. Boru hattının yüzey mesafesine bu kadar yaklaşmasına ise, hırsızların sebep olduğunu öne sürüldü. Boru hattındaki sızıntı ekiplerinin çalışması tarafından durdurulurken, çevreye yaklaşık 10 bin litre akaryakıt sızdı.