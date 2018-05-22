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22 Mayıs 2018 10:16

Piazza’nın talihlisi otomobiliyle buluştu

Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin otomobil talihlisi, son model aracına kavuştu.

Piazza’nın talihlisi otomobiliyle buluştu

22 Mayıs 2018 10:16


1 Aralık-26 Nisan tarihleri arasında, 150 TL ve üzerinde alışveriş yapanların katıldığı kampanyanın talihlisi Eshabil Kalaycı’ya, 2018 model otomobili teslim edildi.


59 bin 456 ziyaretçinin, toplam 269 bin 815 kuponla katıldığı kampanyanın kazananı Kalaycı, aracının anahtarını Kahramanmaraş Piazza AVM Müdürü Ufuk Cezmi Bilge’nin elinden aldı.


Bir markette müdür olarak çalışan Eshabil Kalaycı, duygularını dile getirecek kelime bulamadığını belirterek, son model otomobilinin yeni doğan çocuğunun şansı olduğunu söyledi.


Babası ve oğluyla birlikte lüks otomobiline kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşayan Kalaycı, daha önce yakın çevresinden kimseye böyle bir hediyenin çıkmadığını; bu yüzden de çok şanslı olduklarını sözlerine ekledi.




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