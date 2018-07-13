Puzzle gibi birleştirilen parçalar, kaçan sürücüyü ele verecek

Elbistan-Nurhak karayolunun ilçeye bağlı Özcanlı Mahallesi kesiminde 2 gün önce meydana gelen olayda, besi ahırında çalışan Muhammed Elhamdo isimli Suriyeli mülteci, motosikleti ile Özcanlı Mahallesi’nde tarlada çalışan biçerdöver işçilerine yemek götürmek üzere yola çıktı. Bu sırada cinsi ve plakası belirlenemeyen bir araç, Elhamdo’nun kullandığı motosiklete çarptı. Talihsiz adam ve motosikleti, otomobilin altında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü ise, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yoldan geçen başka bir sürücü, yol kenarında kanlar içerisinde yatan Elhamdo’yu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Elhamdo isimli yaralı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cesedinin, tanınmayacak hale geldiği öğrenildi.

4 yıl önce Suriye’nin Halep şehrinden Elbistan’a geldiği öğrenilen Elhamdo’nun ölümüne sebep olan aracı ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma yapan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza yerini didik didik inceledi. Kazadan sonra kaçan aracın marka ve modelini belirlemek isteyen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, bir yapboz tahtasını andıran olay yerinde adeta samanlıkta iğne arar gibi çalışma yaptı. Bulunan irili ufaklı her parça, delil olarak alındı. Olay yerinde başka araçlara ait de parçalar olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, bu ayrıma da özellikle dikkat etti. Toplanan otomobil parçaları, yaklaşık 15 saatlik çalışmanın sonucunda birleştirildi. Birleştirilen parçaları alan olay yeri inceleme ekipleri, aracın modelini belirlemek için sanayi sitesinde geniş çaplı araştırma yaptı. Araştırmanın sonucunda bordoya yakın bir renkteki otomobilin marka ve modeli belirleyerek sürücüye ulaşmak için önemli bir adım atmış oldu.

Jandarma ekipleri, yol üzerindeki iş yerleri ile Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’taki MOBESE kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Onlarca kameranın görüntüleri izlenerek aracın plakası belirlenmeye çalışılacak.