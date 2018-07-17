Rusya’ya Elbistan kabağı

Kabağın yanı sıra önümüzdeki günlerde dolmalık ve sivri biber ile kapyanın ihracatı başlayacak.

Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerde yetiştirilen kabak, ilk kez uluslararası piyasaya sunuldu. Sebze Hali’nde 30 yıldır komisyonculuk yapan Mustafa Doğanay’ın girişimleri sonucunda Elbistan’daki bahçelerden toplanan kabaklar, Rusya’nın değişik bölgelerine ihraç edilmeye başlandı. Elbistan’dan gönderilen ilk partinin Ruslar tarafından lezzeti nedeniyle çok beğenilmesi üzerine kısa süre içerisinde ihraç edilen kabak miktarı 100 tona yaklaştı.

Elbistan kabağına en çok rağbetin Rusya’dan gelmesine rağmen farklı ülkelerden taleplerin olduğunu hatırlatan Mustafa Doğanay, “Elbistan Sebze Hali’nde 30 yıldır komisyonculuk yapıyorum. Genelde ilçe içine ya da Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır gibi illere ürün gönderiyorduk. Sezon başında, Mersin’den Rusya, İsrail gibi ülkelere ihracat yapan firmalarla görüştük. Bu görüşmenin ardından, Elbistan’da yetişen sebzelerin lezzet ve görünüş açısından ihraç malı statüsünde olduğuna kanaat getirerek firmalarla irtibata geçtik. İlçemize bağlı Karaelbistan, Izgın ve Yapraklı gibi mahallelerde çiftçilerin yetiştirdiği kabakları alarak önce Mersin’e ondan sonra da Rusya’ya ihraç etmeye başladık. İlk başlarda biraz endişeliydik ancak Ruslar, Elbistan kabağını çok sevdi. Dolmasını, kavurmasını ve çorbasını yapıyorlar. Kısa sürede 100 tona yakın ihracat gerçekleştirdik. İhracata da devam ediyoruz. İnşallah böyle güzel ürün geldiği müddetçe de Rusların Elbistan kabağına olan ilgisinin süreceğini düşünüyoruz” dedi.

"20 kuruşa alıcı bulamıyordu"

Geçtiğimiz yıl kabak fiyatının dip seviyeleri gördüğünü hatırlatan Doğanay, “Kabağın fiyatı geçtiğimiz yıl dip seviyeleri görmüştü. 20 kuruşa alıcı bulamıyordu. Rusya’nın, Türkiye’den sebze ve meyve ithalatı yasağını kaldırmasıyla birlikte piyasa da hareketli. Şu an fiyatlar hem üretici hem de bizler açısından oldukça iyi seviyelerde. İnşallah, ihracatımızın devam etmesi halinde ürünün fiyatının bu seviyeleri korumasıyla hem üreticimizin hem de bizim yüzümüz gülecek. Ülkemize de böylece katma değer oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya kabak ihraç eden yerlerin başında Konya’nın Ereğli ilçesinin geldiğini ifade eden işletmeci Mustafa Doğanay, “Rusya’ya en çok kabak ihracatı, Konya Ereğli’den yapılıyordu. Şu anda Elbistan’da yetişen ürünler tercih ediliyor. Sadece Rusya’ya değil İsrail’e de kabak ihraç etmeyle ilgili girişimlerimiz var. Uluslararası piyasada kabağın en çok üzerinde çizik olup olmadığına, ilaç kalıntısına ve lezzetine bakılıyor. Elbistan’da yetişen kabaklar da bu standartları fazlasıyla karşıladığı için tercih sebebi oluyor. Tabii biz ihraç edilen ürünlere yenilerini de ekleyeceğiz. İlçemizde hem dolmalık hem de sofralık biber üretimi de var. Şuanda biber ihracıyla ilgili de görüşmelerimiz sürüyor. Birkaç gün içinde de biber ihracatına başlayacağız” şeklinde konuştu.

Gelecek dönem için de daha kapsamlı bir çalışma içerisine gireceklerini anlatan Doğanay, “Bu sezon, elimizden gelenin en iyisini yaparak uluslararası piyasada Elbistan’ın adını duyurmak istiyoruz. İnşallah seneye de ihracat noktasında daha kapsamlı bir çalışma içerisinde olacağız. Elbistan’ın, sebze üretiminde bir marka haline gelmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.