Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 15:51

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda şehit düşen polis memuru Ahmet Altun’un cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

18 Temmuz 2018 15:51


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonu Van’ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi’nde polis ekiplerinin ‘teslim ol’ çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ağır yaralanan polis memuru Ahmet Altun (22) hastaneye kaldırıldı. Altun, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.


Osman ve Elif Altun’un oğlu, 1 erkek ile 3 kız kardeşi bulunan şehit Ahmet Altun için Önsen Mahallesi Veysel Karani Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.


Şehit Altun’un yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.


2 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit polis memuru Altun’un naaşı kılınan namazın ardından Önsen Mahallesi Mezarlığına defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç