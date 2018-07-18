Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonu Van’ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi’nde polis ekiplerinin ‘teslim ol’ çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ağır yaralanan polis memuru Ahmet Altun (22) hastaneye kaldırıldı. Altun, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Osman ve Elif Altun’un oğlu, 1 erkek ile 3 kız kardeşi bulunan şehit Ahmet Altun için Önsen Mahallesi Veysel Karani Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Altun’un yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

2 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit polis memuru Altun’un naaşı kılınan namazın ardından Önsen Mahallesi Mezarlığına defnedildi.