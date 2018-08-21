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21 Ağustos 2018 10:46

Şehitliklerde buruk bayram

Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde mezarlık ve şehitlikleri ziyaret ederek, dua etti.

Şehitliklerde buruk bayram

21 Ağustos 2018 10:46


Kurban Bayramı’nın ilk gününde tüm mezarlıklar ziyaretçilerle doldu taştı. Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliğinde sabahın ilk ışıklarında başlayan mezar ziyareti gün boyunca devam etti. Ölen yakınlarının ve şehitlerinin yanına gelen yakınları, mezarlıklarını önce suladı, sonra çiçeklerle süslendi.


Çocuklarının mezarlarını temizleyen şehit yakınları, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri için kabrine gelen vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.


Bayramın ilk gününde 2 yıl önce şehit olan oğulları Serkan Bursalı’yı mezarı başında ziyaret eden Mehmet Bursalı, “Yine Kurban Bayramı, 2016 yılında şehit düştü. Kurban Baramı’ndan 10 gün önce kurbanlığını almıştım. Ama 10 gün sonra şehit düştü. Kurban yerine kendisi kurban geldi. Yapacak bir şey yok. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, vatan sağ olsun. Hamdolsun kurban bayramını acı ve buruk geçiriyoruz. Vatanımız sağ olsun” diye konuştu.




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