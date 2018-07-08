Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Alınan bilgilere göre, 18 yaşındaki Suriye uyruklu Fehit Zerdel, 7 arkadaşı ile birlikte yüzmek için Dulkadiroğlu ilçesi Fatmalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sır Barajı’na gitti. Bir süre baraj gölünde yüzen arkadaşlar kıyıya çıktıklarında Fehit Zerdel’in sudan çıkmadığını fark etti. Çevrede arama yapan arkadaşları daha sonra durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine dalgıç ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde yapılan aramada dalgıçlar 4 metre derinlikte gence ulaştı. Kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemeyen Zerdel’in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi.