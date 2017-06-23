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23 Haziran 2017 11:35

Termik santralde eylem

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde Ramazan Bayramı öncesi işten çıkartılan taşeron işçiler eylem yaptı.

Termik santralde eylem

23 Haziran 2017 11:35


1984’te elektrik üretimine başlayan ve çevreye yaydığı kirlilikle gündemden düşmeyen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından modernize edilmesi gündemde.


Yaklaşık 5 yıl üretim yapamayacak olan termik santralde ilk olarak 60 kişilik kadrolu işçi gurubu EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün aldığı kararla Afşin-Elbistan B Termik Santraline tayin edildi.


3 ayrı firmaya bağlı kazan bakım, kazan patlağı ve dış tesis bakım servislerinde bulunan 80 kişilik taşeron işçi grubu yine EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün aldığı kararla işten çıkarıldı. Ramazan Bayramına iki gün kala işten çıkarılan 80 kişi Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin önünde eylem yaptı. Nizamiye girişini kapatan işçiler vardiyalı çalışan personelin santrale girip çıkmasına izin vermedi. Afşin-Elbistan A Termik Santrali Müdürü Arif Şahin gelmeden eylemi sonlandırmak istemeyen işçilere TEMSAN bünyesinde çalışan temizlik işçileri de destek verdi.


Termik santral önünde toplanan 80 kişilik eylemci grubu jandarmanın ikna çabası sonucunda olaysız şekilde dağıldı.


İşletme müdürlüğü önündeki eylemden haberi olmadığını belirten TES-İŞ Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, işten çıkarılanlara destek verdiğini belirtti.




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