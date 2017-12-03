Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında KİPAŞ Kahramanmaraşspor, kendi sahasında Zonguldak Kömürspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Davut Dakul Çelik xx, Yusuf Doğan xx, Yakup Bulut xx
KİPAŞ Kahramanmaraşspor: Mesut xx, Bilal xx, Evren Kilarcı xx (Burak Saban dk.46 xx) Serbay xx, Ramazan Kahya xx, Timur xx (Yusuf dk.58 xx) Devrim xx, Hakan xx, Yakup Ramazan xx (Evren Horozal dk.89 ?) Ethem xx, Eser xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx (Cantuğ dk.45 xx) Ercan xx, Kamil xx, Şevket xx, Hasan xx, Okan Eken xx (Ertan dk.58 xx) Onur Eriş xx, Hüseyin xx, Reşo xx, Semih xx (Ali dk.76 x), Ekrem xx
Goller: Devrim (dk.51) Yusuf Emre (dk.85) (KİPAŞ Kahramanmaraşsor)
Kırmızı kartlar: Hakan Vural (dk.81) (KİPAŞ Kahramanmaraşspor) Hasan (dk.83) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Ethem Ercan, Serbay, Mesut (KİPAŞ Kahramanmaraşspor) Onur Eriş (Zonguldak Kömürspor),