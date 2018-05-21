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21 Mayıs 2018 16:24

Tombala için marangoza özel çekiliş makinesi yaptırmışlar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tombala oynatılan kahvehanedeki çekiliş makinesinin, marangoza özel olarak yaptırıldığı belirlendi.

Tombala için marangoza özel çekiliş makinesi yaptırmışlar

21 Mayıs 2018 16:24


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polis ekipleri, bir kahvehaneye baskın düzenledi.


Polis yaptığı aramada, marangozhanede özel olarak hazırlatılan çekiliş makinesi ile tombala oynatıldığını tespit etti.


Baskında tombala çekilişinde kullanılan malzemelere el konuldu. İş yeri sahibine ’Kumar oynanması için yer temini etmekten’ adli ve idari işlem yapılırken, tombala oynayanlara 234 lira idari para cezası kesildi.


Polis, çekiliş makinesi ile çekilişte kullanılan malzemelere el koydu.




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