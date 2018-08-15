Trafik canavarı 3 gün sonra yakalandı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi Şekerli Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emircan Taşlıçay (17), idaresindeki 46 LE 338 plakalı motosikletiyle seyir halinde iken Şekerli-Mıllış Nuri Caddesi’nde karşı yönden gelen kimliği belirsiz otomobil sürücüsü ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Emircan Taşlıçay’ı ilk müdahale sonrası Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası kaçtı 3 gün sonra evinde yakalandı

Kaza sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kısa sürede şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. 46 HB 740 plakadan sürücüsü tespit edilen otomobil üzerindeki armalar sökülmüş ve branda ile kapatılmış şekilde Bağlarbaşı Mahallesi’nde ki evinde bulundu. Adresteki otomobil bahçede üzeri çadır ile çekili şekilde bulundu. Otomobil sürücüsü şüpheli Devlet T. (40) adresinde yakalanarak suçunu itiraf etti.