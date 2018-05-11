Türkoğlu’nda Uluslararası Sanat Çalıştayı

Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamında sanatçıların yaptığı resimler sergilendi.

Rusya, Gürcistan, Bulgaristan ve Türkiye’den 16 sanatçı, Kahramanmaraş ve Türkoğlu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdi, Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezinde doğal ortamda halkla iç içe gördükleri güzellikleri tuvallerine yansıttı. Sanatçıların yaptığı eserler belediye binasında sergilendi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, 3. Uluslararası Türkoğlu Resim Sanat Çalıştayı’na katılan, ressamlara teşekkür ederek katılımlarından dolayı plaket takdim etti. Başkan Okumuş, “Türkoğlu Belediyemiz teknik belediyeciliğin yanında, gerek sanat alanında, gerek spor alanında ve sosyal alanlarda gerçekten öncülük yapmakta. Çünkü Türkiyemiz de sanat ve edebiyat alanında büyük bir boşluk var. Aslında Türkiye’deki sorunların temeli de bu yani yaşadığımız, tartıştığımız ve konuştuğumuz meselelerin temeli sanat ve edebiyattan geçiyor. İki dönem, belediye başkanlığı yaptığım dönemde de ekip olarak sanata önem verdik. Amacımız hem Türkoğlu Belediyesinde bir farkındalık oluşturmak, hem de yeni nesil öğrencilerimiz ve gençlerimizi resim ve sanat alanında bu güzel sanatçılarımızı bir hafta boyunca ziyaret ederek içlerinden belki de sanata heves eden insanlarımızı yetiştirmek oldu" dedi.

Türkoğlu’na kültür merkezi

Başkan Okumuş, önümüzdeki yıl Türkoğlu’nun çok güzel bir kültür merkezine kavuşacağını ifade ederek, "Sinema salonları, sergi salonları, tiyatro salonları ve sanat atölyelerinin bulunuduğu bir yer yapıyoruz. Yaklaşık 6 milyon lira değerinde. Bu açılışları, bu sergileri orada yapacağız. Ama belediye binamız da bu tür aktivitelerimiz devam edecek. Çünkü vatandaşlarımızın yoğun olarak geldiği yerler olduğu için buralarda da açmaya devam edeceğiz. Geçen yıl ikincisini düzenlediğimiz sanat çalıştayının çok güzel eserleri duvarlarımızı süsledi. Binlerce insanımız ziyaret ederek bunları incelediler. İnşallah bu çalıştaydaki resimlerimizi ise sergi salonu açılana kadar arşivleyeceğiz” diyerek konuştu.

Programa, resim sanatçıları ve vatandaşların yanı sıra, çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yönetimi katıldı.