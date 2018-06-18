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18 Haziran 2018 21:45

Türkoğlu’ndaki cinayetle ilgili Pınar ve Karagöz ailesinden açıklama geldi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde dün akşam yaşanan cinayetle ilgili Pınar ve Karagöz ailelerinin avukatı Nihat Pınar yazılı açıklama yaptı.

Türkoğlu’ndaki cinayetle ilgili Pınar ve Karagöz ailesinden açıklama geldi

18 Haziran 2018 21:45


Edinilen bilgiye göre dün akşam Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi’nde yaşanana taşlı sopalı kavga sonrası Mustafa Pınar hayatını kaybetmişti. Pınar ve Karagöz aileleri adına basın açıklaması yapan avukat Nihat Pınar, Pınar-Karagöz ve Tolu aileleri arasındaki husumetin siyasi nedenden kaynaklı olmadığını söyledi. Aileler arasında husumetin 2 yıldır devam ettiğini dile getiren avukat Pınar, Tolu ailesi tarafından kendilerine FETÖ’cü iftirası atıldığını iddia etti.


Avukat Pınar, açıklamasında şunları ifade etti:


“Akraba olan Pınar ve Karagöz aileleri ile Tolu ailesi arasında, 2 yıl öncesine varan miras davası ve aileler arası eğitim farklılığından dolayı kaynaklı haset nedeniyle husumet bulunmaktadır. Ailemizin çoğu üniversite mezunu iken Tolu ailesinde üniversite mezunu bulunmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu sancılı süreçten faydalanmak isteyen Tolu ailesi, ailemizin fertlerinin tamamı hakkında FETÖ’cü iftiralarında bulunmuşlardır. Her ne kadar yaşanan adli süreç sonunda aile fertlerimiz beraat kararı alsalar da, çok ciddi mağduriyetler yaşanmıştır. Küçükler arasında daha önce yaşanan birkaç küçük tartışmayı bahane eden Tolu ailesi çevre mahallelerden topladıkları kişilerle, 17.06.2018 tarihinde düğün konvoyumuza silahlı saldırıda bulunmuşlar ve aile büyüğümüz olan Muhtar Mustafa Pınar’ı katletmişlerdir. Siyasi bir nedenle değil, aileler arası husumetten kaynaklı kavgada ailemiz mağdur edilmiştir. Ailemize yönelik daha önce yapılan tehditlere karşı, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız şikayetler için gerekli soruşturmalar yapılmamış olması olayı büyütmüştür.”




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