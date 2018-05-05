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05 Mayıs 2018 16:54

TÜRKSOY 25’inci yıl kutlamalarını Kahramanmaraş’tan başlatıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 25’inci yılı anısına, Türk dünyasının önemli müzisyenlerinin katılımıyla Kahramanmaraş’ta opera konseri düzenlenecek.

TÜRKSOY 25’inci yıl kutlamalarını Kahramanmaraş’tan başlatıyor

05 Mayıs 2018 16:54


TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılına ithafen, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den sanatçıların katılımıyla Türk Dünyası Opera Yıldızları Konserleri düzenlenecek.


Şef Petr Gribanov yönetiminde 70 kişiden oluşan orkestra Türk dünyasından ve Batı klasiklerinden ezgileri sanatseverlerle buluşturacak.


Katılımın ücretsiz olduğu konser, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 6 Mayıs saat: 20.00’de gerçekleştirilecek.


Kahramanmaraşlıları konsere davet eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, “Kazakistan’ın eski kültür bakanıyım, 10 yıldır da TÜRKSOY’un genel sekreteriyim. 6 Mayıs’ta kültür merkezinde Kazakistan’dan gelen 70 kişilik senfoni orkestrası ile Türk dünyasının ünlü opera sanatçıları konser verecek. Yani Türk devletlerinin, ünlü solistleri Kahramanmaraş’ta buluşacak. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu TÜRKSOY teşkilatı kuruluşlunun 25’inci yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta opera konseri düzenleyecek. Kahramanmaraş’ta yapılacak konser, buradan sonra Adana ilinde de yapılacak.


Ben tüm Kahramanmaraşlıları yarınki yapılacak konsere davet ediyorum” dedi.




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