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11 Mayıs 2018 10:33

Umursamaz sürücü pes dedirtti

Kahramanmaraş’ta, tünelde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünün umursamaz tavırları pes dedirtti.

Umursamaz sürücü pes dedirtti

11 Mayıs 2018 10:33


Onikişubat ilçesi Abdulhamithan tünelinde ilerleyen sürücüler, ters şeritten gelen otomobili gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırdı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 11 EC 470 plakalı otomobil, tünelde kendi şeridinde gitmek yerine karşı şeride geçti.


Karşılarından gelen otomobili fark eden diğer sürücüler, ters şeritte ilerleyen otomobilin herhangi bir kazaya neden olmaması için ona yol açtı.


Kural tanımaz sürücüye plakasından yola çıkarak 108 TL trafik cezası uygulanırken, yaşanan kural ihlalinde herhangi bir kazanın olmaması sevindirdi.




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