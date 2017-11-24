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24 Kasım 2017 15:40

Uyuşturucu sevkiyatı narkotime takıldı

Gaziantep’ten getirdikleri uyuşturucu maddeyi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde piyasaya sürmek isteyen 2 kişi yakalandı.

Uyuşturucu sevkiyatı narkotime takıldı

24 Kasım 2017 15:40


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Elbistan’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı narkotimler, 24 yaşındaki E.E. ve 30 yaşındaki A.A. isimli şahısların kullandıkları otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 20 kullanımlık 15,80 gram ’bonzai’ adlı uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan A.A. ve E.E. emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçe genelindeki uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarının ve çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.




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