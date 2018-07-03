Yaralı dağ keçisine şefkat eli

İlçeye bağlı Kalealtı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Cebrail Türkkaya, tarlaya çalışmaya giderken mahallenin dağlık kesimindeki dağ keçisini fark etti. Hayvanın yanına yaklaşan Türkkaya, dağ keçisinin yaralı olduğunu tespit etti. Türkkaya, sağ arka ayağı eklem yerinden kırık olan dağ keçisini aracına alarak evine götürdü. Hayvanın ayağını kendi imkanları ile saran Türkkaya, durumu hemen Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Kahramanmaraş’tan mahalleye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ve veteriner hekimce buradaki ilk incelemede, yavru dağ keçisinin kopmaya yaklaşan sağ arka ayağı bandajla sarıldı.

Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan, Elbistan’daki dağ keçilerinin neslinin tehlike altında olduğunu belirtti. Bölgede 50-60 arasında dağ keçisi popülasyonu bulunduğunu kaydeden Doğan, "Elbistan bölgemizdeki dağ keçisi sayısının 50-60 kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Kalealtı Mahallemizde Cebrail Türkkaya isimli hemşehrimizin yaralı halde bulduğu dağ keçisi de bunlardan biri. Arka ayağından ciddi şekilde yaralanmış. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile temasa geçtik. Onlar da hiç zaman kaybetmeden gelip yaralı hayvanı teslim aldılar. Tedavisi, Kahramanmaraş’taki merkezde yapılacak. İnşallah tedavisi başarıyla tamamlanır. Duyarlılığından dolayı hemşehrimize ve Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Araca alınarak Kahramanmaraş’a götürülen dağ keçisinin tedavisine devam edildiği ve ayağının eski haline dönmesi için tüm çabanın gösterildiği belirtildi. Yaralı dağ keçisinin, tedavi sürecinden olumlu sonuç alınması halinde doğal yaşamına geri bırakılacağı öğrenildi.