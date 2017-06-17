Yavru yaban tavşanlarını biberonla besliyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Fakıoğlu Mahallesi’nde çiftçilik yapan Selçuk Doruk isimli genç, traktörle tarla sürdüğü sırada yeni doğmuş 3 tavşan fark etti. Traktörden inerek yavruları kontrol etmek isteyen Doruk, etrafı incelediğinde 2 yavrunun da ölü olduğunu gördü. Doruk, yakınlarda yuva göremeyince anneleri olmayan yavru tavşanları yanına alarak evine götürdü. Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan’la irtibata geçen duyarlı genç, Elbistan ilçe merkezine gelerek yavru tavşanları Doğan’a teslim etti.

3 yavru tavşanı teslim alan Doğan ise, hemen meyve kasasından bir yuva hazırladı. Tabanına maydanoz gibi bitkiler serpen Doğan, kasaya kap içerisinde su bıraktı. Doğan, yavruları hayatta tutabilmek için biberon ve süt almaya karar verdi. Yavru tavşanlar ilk başta biberonla beslenmekte zorlansa da kısa süre içerisinde alıştı. Yavru tavşanlar, hem Doruk’un hem de Doğan’ın duyarlılığı sayesinde biberonla verilen sütten içerek yaşama tutundu.

"Çocuk gibi bakacağım"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan, "Bu yavrular, Fakıoğlu Mahallemizin kırsalında Selçuk Doruk isimli bir gencimiz tarafından bulunmuş. Toplam 5 yavrudan 2’si ölmüş geriye 3 yavru kalmış. Derneğimize teslim ettiler. Ben de 10 gün önce dünyaya geldiğini tahmin ettiğim yaban tavşanı yavruları için plastik meyve kasasından yuva yaptım. Asıl problem beslenmeleriydi. Biberonla süt içirebileceğimi düşündüm. Marketten süt ve biberon aldım. İlk başta zorlansalar da bir süre sonra biberonla süt içmeye başladılar" dedi.

Yavru tavşanları, doğada tek başlarına yaşamaya elverişli hale gelinceye kadar besleyeceğini kaydeden Doğan, "Bunlara çocuk gibi bakacağım. Ta ki doğada kendi başlarına kalacakları olgunluğa eriştiklerinde bırakacağım. Onlar, birer canlı ve bu hayatımızın, doğanın bir parçası. Av hayvanı olsalar da şuan için ilk görevimiz onları hayatta tutmak ve nesillerinin devamını sağlamak. Bilinçli bir insanın ve avcının yapması gereken de bu. Bu yavruları bize teslim eden Selçuk Doruk kardeşimiz de aynı düşünceyle hareket etti. Kendisine duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.