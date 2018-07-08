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08 Temmuz 2018 09:12

Yeni Pazarcık Devlet Hastanesi’nde ilk kazma vuruldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaptırılacak 125 yataklı yeni devlet hastanesinin temel kazı çalışmaları başladı.

Yeni Pazarcık Devlet Hastanesi’nde ilk kazma vuruldu

08 Temmuz 2018 09:12


Eski Trafik Bölge Amirliği civarında yapılacak olan 125 yataklı Yeni Pazarcık Devlet Hastanesi’nde ilk kazma vuruldu.


Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, hastanenin yapımının başlamasıyla ilgili olarak, "Uzun süredir Pazarcıklı hemşerilerimizin merakla beklediği yeni devlet hastanesinde bugün itibariyle ilk kazma vuruldu. Yeni devlet hastanemiz 125 yatak kapasitesine sahip olacak. İlk aşamada hafriyat çalışmaları başladı. Yaklaşık iki yıl içerisinde yeni devlet hastanemizin tamamlanmasını bekliyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.




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