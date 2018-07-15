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15 Temmuz 2018 16:53

15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde Karabüklü şehitler Metin Arslan ve Barış Efe’nin kabirleri ziyaret edildi.

15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz 2018 16:53


Şehitlik ziyaretine Vali Kemal Çeber, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Garnizon Komutanı P. Albay Tekin Nemlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Jandarma Komutan V. Albay Önder Şevik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve şehitlerimizin yakınları katıldı.


İlk olarak 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele edip şehit düşen Metin Arslan’ın Öğlebeli Mezarlığında bulunan kabri ziyaret edilerek hem Kur’an-ı Kerim okundu hem de ülkenin birliği, bütünlüğü için dualar edildi. Daha sonra 5000 Evler Şehitliğini ziyaret ederek dualar eden Vali Çeber ve protokol üyeleri aziz vatanın bölünmez bütünlüğü için kanlarını seve seve feda eden tüm şehitler için dualar ederek kabirlerine karanfil bıraktılar.


15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü etkinlikleri kapsamında Köprübaşı Camiinde Mevlid-i Şerif ile Kur-an’ı Kerim Tilaveti okunarak tüm şehitler için dualar edildi.




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