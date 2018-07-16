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16 Temmuz 2018 15:37

7 eski emniyet mensubundan 4’ü FETÖ’den adliyeye sevk edildi

Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski emniyet mensubu 7 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.

7 eski emniyet mensubundan 4’ü FETÖ’den adliyeye sevk edildi

16 Temmuz 2018 15:37


Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, emniyet teşkilatında görev yaptıkları süre içerisinde FETÖ/PDY’ye doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunmak suretiyle işbirliği içerisinde oldukları iddiasıyla kamu görevinden uzaklaştırılan ve en son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen A.D, E.A, Y.Ç, C.T, Y.E.D, C.Ü. ve Y.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Eski emniyet mensubu şüphelilerden komiser yardımcısı C.T., Y.E.D., Y.Ç. ve komiser E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. A.D., C.Ü. ve Y.G isimli şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.




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