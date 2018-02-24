AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

Kavakcı, AK Parti Karabük Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecine nasıl gelindiğini, nasıl bahaneler üretilerek zemin hazırlandığını, PKK terör örgütünün bile birinci derece tehditten çıkartılıp onun yerine irticanın yerleştirildiğini anlattı.

AK Parti’yle Türkiye’nin değiştiğini kaydeden Kavakçı, "O vatandaşına, milletine tepeden bakan, onu kalıplara sokmak için baskı uygulayan, hayatına kıymet vermeyen, saygı göstermeyen, vatandaşın vatandaşa yaptığını, bize yapılanı kolaylıkla affeden ama kendine yapılanı asla affetmeyen devlet gitti, onun yerine milletine hizmet etmekten şeref duyan devlet anlayışı geldi. Bu devlet anlayışının kaderi AK Parti kaderiyle değişti. Ne değişti? İşte ’Muhtar bile olamaz’ denilen ve önü kesilmeye çalışılan lider Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi değiştirdi. Bizim bu sebeple şimdi Ne değişti? ’Dünya beşten büyüktür’ deyip o eski Türkiye geride kaldı. ’Dünya beşten büyüktür’ deyip, sadece bizleri değil, dünyadaki bütün mazlumları koruyan bir Cumhurbaşkanımız var. Bir genel başkanımız var. Sorumluluğumuz çok. Gençler sizlerin sorumluluğu daha çok. Bizler saçma sapan ayrımcılıklarla uğraşırken, sizler özgür bir Türkiye’de, saygı gören bir Türkiye’de büyüyorsunuz. Bizler uluslararası alanda hiçbir kıymetimiz yokken, sizler gören bir Türkiye’nin evlatlarısınız" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililerin katıldığı ve tek listeyle gidilen kongrede, Saime Günal Öksüzoğlu başkan seçildi.