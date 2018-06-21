AK Parti İl Başkanı Altınöz, “Sefer bizden zafer Allah’tan”

Yıldırım Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, daha önceki dönemlerde il başkanlığı yapmış Ömer Ayar ve Timurçin Saylar ile 27. Dönem milletvekili adayı Cumhur Ünal ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

AK Parti Karabük teşkilatı olarak 24 Haziran seçim çalışmalarına istikrarlı bir şekilde devam ettiklerini belirten İl Başkanı Altınöz, 16 yıldır AK Parti iktidarının Karabük’e yaptığı yatırımların ortada olduğunu ve bu yatırımları da tek tek anlattıklarını söyledi.

AK Parti’de hiçbir zaman görev istenmez, görev verilir diyen Başkan Altınöz, “2003 yılında yapılan birinci olağan kongrede il yönetimine girdim. O tarihten bu zamana çeşitli kademelerde görev aldım ve son olarak il başkanlığı görevine seçildim. Geçen süre zarfından AK Parti olarak Karabük’ümüze birçok yatırım yapıldı. Bunu da seçim çalışmaları kapsamında göğsümüzü gere gere anlatıyoruz. Karabük’e sizlerin sayesinde çok hizmetler kazandırıldı. Doğalgaz, duble yollar, üniversite, hastaneler bunlar gibi birçok hizmet sizlerin desteği ile gerçekleştirildi. Bunları çevremize anlatmamız lazım. 16 yıl önceki Karabük’ün hali ile şimdi ki Karabük arasında ki farkı anlatmamız gerekiyor. Sefer bizden zafer Allah’tan inşallah bu hafta sonu da ikinci bayramımızı hep birlikte yaşayacağız. Kalan bu kısa sürede var gücümüz ile çalışarak Karabük’te 3-0 yaparak hem Cumhurbaşkanımızı hem de Milletvekili adaylarımızı destekleyeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.” dedi.

Toplantı yapılan konuşmaların ardından dilek ve temenniler ile son erdi.