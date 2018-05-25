AK Parti’de aday değişikliği yapıldı

Dönem milletvekili aday listesinde değişiklik yapıldı.
AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük 3. sıra milletvekili Tuğba Yeğin’in istifası üzerine, AK Parti Karabük Milletvekili Aday listesinde değişiklik meydana geldiğini söyledi. Altınöz, Tuğba Yeğin’in istifası üzerine boşalan AK Parti listesine Karabük Milletvekili Prof.Dr. Burhanettin Uysal’ın getirildiğini belirterek yenilenen listede sıralamanın Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Burhanettin Uysal olarak belirlendiğini bildirdi.
Belirlenen milletvekili aday listesindeki isimler Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) sunuldu.