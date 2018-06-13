AK Parti Karabük milletvekili adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Prof. Dr. Burhanettin Uysal ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, seçim çalışmalarını KARDEMİR işçileri ile sahur yaparak devam ettiriyor.

İşçilere 24 Haziran seçimlerinin önemine dair bilgiler aktaran AK Partili milletvekili adayları, KARDEMİR emekçileri ile birlikte sahur sofrasına oturdu. Milletvekili adayları, AK Parti hükümetleri döneminde ülke ekonomisinden, sağlık, eğitim ve diğer iyileştirmelerin yanı sıra Demir Çelik işçisinin şartlarının iyileştirilmesi noktasında icraatlarından bahsettiler.

AK Partili Milletvekili Adayları ve partililer, işçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşırken cumhurbaşkanlığı seçiminin önemini ve 24 Haziran sonrası faaliyete geçecek olan yeni sistem hakkında KARDEMİR emekçilerine bilgi verdiler.