Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 17:18

AK Partili adaylar KARDEMİR’de sahur yaptı

AK Parti Karabük Milletvekili adayları sahurda KARDEMİR işçileriyle bir araya geldi.

AK Partili adaylar KARDEMİR’de sahur yaptı

13 Haziran 2018 17:18


AK Parti Karabük milletvekili adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Prof. Dr. Burhanettin Uysal ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, seçim çalışmalarını KARDEMİR işçileri ile sahur yaparak devam ettiriyor.


İşçilere 24 Haziran seçimlerinin önemine dair bilgiler aktaran AK Partili milletvekili adayları, KARDEMİR emekçileri ile birlikte sahur sofrasına oturdu. Milletvekili adayları, AK Parti hükümetleri döneminde ülke ekonomisinden, sağlık, eğitim ve diğer iyileştirmelerin yanı sıra Demir Çelik işçisinin şartlarının iyileştirilmesi noktasında icraatlarından bahsettiler.


AK Partili Milletvekili Adayları ve partililer, işçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşırken cumhurbaşkanlığı seçiminin önemini ve 24 Haziran sonrası faaliyete geçecek olan yeni sistem hakkında KARDEMİR emekçilerine bilgi verdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç