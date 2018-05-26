AK Parti’li Şahin: “Türkiye’nin önünü ardına kadar açacağız”

Türkiye’nin önünü de ardına kadar açacağız. Daha güçlü daha dik, orunlarını daha hızlı şekilde çözmüş bir Türkiye’ye gitmek istiyoruz. İnşallah bunu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin kadroları gerçekleştirecek” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili adayları ve partililer Yenice ilçesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 16 Nisan günü yapılan referandumda muhalefetin söylemlerini hatırlattı. Şahin, 3 Kasım 2019 günü yapılacak olan seçimlerin 24 Haziran 2018’e alındığını ifade ederek şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Biz MHP ve BBP ile birlikte bu yeni yönetim sisteminin Türkiye’ye faydalı olacağına inandık. Bu sistemle Türkiye’nin koşacağına inandık. Artık hükümet kurma çalışmalarıyla Türkiye’nin bir ayıp yaşamayacağını, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı acaba hükümeti kurma görevini kime verecek, verdi hükümet kuruldu meclisten güvenoyu alacak mı almayacak mı artık bütün bunları geride bırakan sistemdir bu. 24 Haziran’dan sonra hükümeti kurma görevini artık siz vereceksiniz. O da ertesi gün hükümetini kuracak, besmeleyi çekecek ve başlayacak çalışmaya. Mecliste güvenoyu aldı almadı bunlar yok, kuvvetler ayrılığı ilkesi şimdi uygulanıyor işte. Yürütme, organı yasama organı birbirinden bıçak gibi kesilmiş şekilde ayrılıyor.”

“Referandumda ‘Hayır’ için çalışanların söylemlerini unutmayın”

24 Haziran seçimleri için 5 cumhurbaşkanı adayının olduğunu ifade eden Şahin, “Bu sistemin diktatörlük getireceğini söylediler. Sistemin kabul edilmesi halinde diktatör seçileceğini söylediler. Bu kişi seçildikten sonra muhtarlıkları kapatır dediler. Kıdem tazminatı, asgari ücreti donduracağını söyler dedi Kılıçdaroğlu. Şimdi milletimiz kabul etti, seçime gidiyoruz. Yeni sisteme karşı olan siyasi partilerin başkanları iktidar olmaya ne kadar meraklıymış. Beş tane Cumhurbaşkanı adayı çıktı. Bu sistem diktatörlük getiriyor diyen bir tane muhalefet sözcüsünü liderini hatırlıyor musunuz? Şimdi böyle bir şey söyleyen var mı? Niye çünkü sözleri yanlıştı. Hiçbirinin bir isabeti yoktu. Peki Tayyip Erdoğan dışında beş tane aday var. Bunlar kazanacaklarına inandıkları için mi cumhurbaşkanı adayı oldular. Muharrem İnce kazanacağı için mi? Eğer CHP’li bir adayın kazanacağına inansaydı o partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu olurdu. İnanmadıkları için. Kurultayda rakibi olan Muharrem İnce’yi saf dışı etmek için, herhalde onun da kendine göre bir hesabı var. Herhalde partisinin üstünde bir oya yüzde 30’a falan çıkarırsa genel başkanlığı seçimden sonra alır diye o da geldi aday oldu. Temel bey Allah aşkına cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inanıyor mu? Yüzde 0.68 seçim almışsın, hadi yüzde 1-2 oldu. Meral hanım Cumhurbaşkanlığını kazanacağına inanıyor musun? Niye inanmıyor ama peki niye aday oldular? Bir tane amaçları var. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek. Amaç o. O halde bize milletimize önemli vazife düşüyor. Seçimi kazanarak hayırlı işler yapmak için aday olmamış olan bu kişilere sandıkta güzel bir ders vermek gerekiyor. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilsin, kendi ihtiyacını kendisi görsün. Savunma sanayisini daha da güçlendirsin, kendi tankımızı, tüfeğimizi, uçağımızı, helikopterimizi kendimiz yapalım başkalarına muhtaç olmaktan kurtulalım diye çalışan ve Suriye sınırı boyunca bir terör koridorunu kurdurmamak için Afrin’e dönük operasyonlar başlatarak emperyalizmin oyunlarına set çeken Recep Tayyip Erdoğan’ı inşallah 24 Haziran akşamı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmek suretiyle bu ülkenin önünü daha da açacağız. Sadece 24 Haziran’da yeni başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz. Türkiye’nin önünü de ardına kadar açacağız. Daha güçlü daha dik, orunlarını daha hızlı şekilde çözmüş bir Türkiye’ye gitmek istiyoruz. İnşallah bunu Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin kadroları gerçekleştirecek” ifadelerine yer verdi.

“Darbe teşebbüsleriyle Recep Tayyip Erdoğan’ı durduramadılar”

Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimleri, yargı teşebbüsleri ile alaşağı edilmeye çalışıldığını ancak bu girişimlerin başarısız olduğunu vurgulayan Şahin, “Yargı teşebbüsü yaptılar durduramadılar. Gezi eylemleriyle sokakları ateşe verme eylemleriyle Recep Tayyip Erdoğan’ı alaşağı etmek istediler. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimiyle alaşağı edemediler. FETÖ’nün okuduğu 1 dolarları ceplerine koyup, uçaklarla millete ateş eden, bomba atan, okunmuş dolarları o asker elbisesi, polis elbisesi giymiş olan hainlerin cebine koyarak bu ülkede darbe yapıp Recep Tayyip Erdoğan’ı alaşağı edeceğini düşünenler amaçlarına ulaşamadı. Şimdi doları yükselterek güya ‘Türkiye’de ekonomik kriz var’ dedirterek bu hükumeti, Tayyip Erdoğan’a olan vatandaşın ilgisini azaltmayı düşünüyorlar. 1 dolarlarla Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü kesemediniz, döviz oyunlarıyla dolar silahıyla da önünü kesemeyeceksiniz. Bu uluslararası projeyi de bu uluslararası projenin yerli işbirlikçilerini de bu millet 24 Haziran’da Allah’ın izniyle sandığa gömecektir. Biz buna inanıyoruz. Bu şuurla bu azimle bu gayretle inşallah çalışacağız ve sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli aynı zamanda milletvekili seçimleridir. Cumhurbaşkanımız seçildiği takdirde hükümetini kuracak göreve başlayacak. Ama bir kanuna ihtiyaç duyduğunda meclisten geçecek. Dolayısıyla Cumhur ittifakına oy vermek suretiyle parlamentodan Cumhurbaşkanımızın arkasında çok güçlü bir grubu bulundurmak zorundayız” dedi.

Şahin, AK Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı Cumhur Ünal’a Yenice’ye özellikle sahip çıkmasını ve tüm sorunları ile yakından ilgilenmesini istedi.