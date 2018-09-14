Alt yapı çalışmaları devam ediyor

Kentin alt yapı eksikliklerini kapatmak amacı ile çalışmalarına hız veren Karabük Belediyesi, içme suyu hattı çelik ana su borusu ve isale hattı yenileme çalışmalarını Belen ve 5000 Evler Mahallelerinde sürdürüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Karabük'ün altyapısını yıllarca sıkıntı sorun yaşanmayacak hale getirdik. Patlaklar sebebiyle su kayıplarının yaşandığı ve artık gelişen Karabük'ün yükünü kaldırmakta zorlanan içme suyu borularımızı yeni, sağlıklı ve dayanıklı, kanserojen madde içermeyen polietilen borularla değiştirdik” dedi.

Başkan Vergili ayrıca, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin, içme suyu şebekesi bulunmayan ve yeni imara açılan cadde ve sokaklara içme suyu hattı temin edilmesi ve içme suyu şebekesinin su kaçaklarının önlenmesi için yenileme işlemlerinin sürdüğünü de ifade etti.