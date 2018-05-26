Altınöz, “Türkiye yeni bir sisteme geçiyor”

İsmail Altınöz, “24 Haziran’da yapılacak seçimlerle Türkiye yeni bir sisteme geçiyor” dedi.

Aday listelerinin YSK’ya verilmesinin ardından süreçle ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen adaylardan Tuğba Yeğin’in hem genel merkezin hem de kendisinin isteği ile adaylıktan ayrılmasının ardından yerine Karabük Milletvekili Prof.Dr. Burhanettin Uysal’ın 3.sıra aday olarak belirlendiğini ve aday listesinin son halinin YSK’ya verildiğini söyledi.

“Kamuoyunun memnun olabileceği ismi bulmak mümkün değil”

Aday listelerinin açıklanmasının ardından hem AK Parti teşkilatları olarak hem de kamuoyunda bir memnuniyetsizlik olduğu yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirten İl Başkanı Altınöz, “Böyle bir durum söz konusu değil. Bizim AK Parti teşkilatları olarak isimler üzerinde hiçbir rahatsızlığımız yok ve memnuniyetsizliğimiz de yok, nihayetinde biz teşkilatlar olarak genel merkezimizin belirlemiş olduğu isimlerin arkasında durur ve çalışmalarımızı bu yönde yaparız. Kamuoyunun memnun olabileceği bir adayı da bulmak mümkün değildir. Listelerin doğru olup olmadığı 24 Haziran’da karşımıza çıkacak.”dedi.

Basında çıkan, AK Parti listelerinde değişiklik olacağı yönündeki asılsız haberlere vatandaşların dikkate almamasını söyleyen Altınöz, listelerde artık hiçbir değişiklik olmayacağını ve 24 Haziran’a bu liste ile gidileceğini belirtti.

“Haberi okuduğumda çok şaşırdım”

AK Parti’nin 34 kişilik aday adayı listelerinden 16 isim ile ilgili “YASAKLI” başlığı altında haberlerin çıktığını kaydeden İl Başkanı Altınöz, “Haberi okuduğunda çok şaşırdım. Bana ne genel merkezimizden ne de herhangi bir resmi kurumdan böyle bir bilgi gelmedi. 34 kişilik aday adayı listesinden 16 kişinin yurtdışı yasaklı olması, pasaportuna el konulması gibi bir durumda AK Parti gibi FETÖ ile mücadele eden bir partiden aday adaylığı için başvuru yapmayacağını düşünüyorum. İnşallah doğru değildir” diye konuştu.

“Türkiye yeni bir sisteme geçiyor”

24 Haziran seçimlerinde Türkiye’nin yeni bir siteme geçtiğini ifade eden Altınöz şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın sandığa gittiği zaman Türkiye’nin geleceğini düşünerek oy vermelerini istiyorum. Ülke yeni bir sisteme geçiyor ve dış güçlerinde çok büyük oyunları var. Gerek 15 Temmuz, gerek gezi eylemlerinde bunları açık bir şekilde yaşadık. Kimi zaman ajanları ile iç provakasyonları yaptılar şimdi de ekonomik olarak ülkemize her türlü oyunları oynamaya devam ediyorlar. Oynanan bu büyük oyunu vatandaşımız görsün ve gereken cevabı da sandıkta vermelerini istiyorum.”