Amatör spor kulüpleri iftar yemeğinde buluştu

İftar yemeğine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Karabük ASKF Başkanı İhsan Çevik ve spor kulüplerinin başkanları katıldı. İftar yemeğinde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, her yıl geleneksel olarak Amatör Spor Kulüpleri ile iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Spor Genel Müdürlüğümüzün Spor Dairesi Başkanlığı’nca bu yıl spor kulüplerimize il müdürlüğümüz aracılığıyla maddi yardım yapacağız. Sizler çok değerli sporcular yetiştiriyorsunuz bu emekleriniz hiçbir zaman maddi olarak değerlendirilemez. İlimizde 5 bine yakın faal sporcumuz var bunlarında mimarı sizlersiniz. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım ve amacımız onların en iyi şekilde yetişmesini sağlamanın yanında kötü alışkanlıklardan da gençlerimizi spor ile uzak tutmak olmalıdır. Spor Dairesi Başkanlığımızın gönderdiği 146 bin TL’yi 33 kulübümüzün hesaplarına aktaracağız. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum " dedi.