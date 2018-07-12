Anıza Direk Ekim Makinesi ile hububat ekimi yapıldı

Törene Vali Kemal Çeber’in yanı sıra Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, muhtarlar, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Yapılan faaliyetin Karabük’e ve çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Çeber, “Çiftçimizin, köylümüzün ileriye dönük hedefleri anlamında faydalı olacak bir faaliyettir. Karabük ilimizde 1950’lerden sonra tarım ve hayvancılık konusunda sürekli bir geriye gidiş olduğunu değerlendiriyoruz. Bu devletin elindeki veriler, brifing dosyaları, istatistiki bilgiler bize bunu gösteriyor, hem de burada sohbet ettiğimiz vatandaşlarımız bunu bizzat yaşamış. Bunun birçok sebebi var ama ilimizi diğer yerlerden farklı kılan sebep olarak sanırım sizlerde katılırsınız sürekli buranın bir sanayi kenti olarak zikredilmesi, insanların bütün hayatını Demir-Çelik fabrikalarına bağlı görmesi, gelişen süreç içerisinde Safranbolu ve Karabük Üniversitenin diğer gelir ve yaşam kaynakları olması önemlidir diye düşünüyorum, bütün veriler de bunu gösteriyor. Ama biliyoruz ki çiftçi ekmezse, köyde yaşanmazsa, buralarda hizmet üretilmezse hepimiz açız. Dolayısıyla bu işe önem vermemiz lazım” dedi.

Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tamamı İl Özel İdaresinin finansmanı ile geçen yıl alımı yapılan Doğrudan Ekim Mibzeri ile bin arazide hububat ekimi yapıldı. Karabük’te sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla toplam proje tutarı 594 bin 140 TL olan ve yüzde 20’lik kısmı olan 118 bin 828 TL’sini İl Özel İdare finansmanı ile karşılanan proje ile 260 bin ton sertifikalı buğday, 50 ton arpa ve 40 ton tritikale tohumluğu alımı yapılarak çiftçilerimize dağıtımı yapıldı. Toprak işlemeli tarımda dekarda ortalama 6 litre yakıt sarfiyatı yapılırken, toprak işlemesiz tarım tekniği olarak adlandırılan anıza doğrudan ekim yönteminde yakıt sarfiyatı bir litreye kadar düşürülebiliyor. Normal tahıl ekimi sürecinde üreticiler, ekim öncesi tarlayı pullukla sürme, iki kez otla mücadele ve ekime hazırlık için en az 4 kez tarlasını işlemden geçiriyor. Toprak işlemesiz tarım yönteminde ise sadece mibzerle ekim yapılarak tek işlemde tohum ekimi yapılabiliyor.