ASELSAN ile Karabük Üniversitesi arasında iş birliği

ASELSAN tarafından 2017 yılı içerisinde Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü’nün ve Malzeme Araştırma Geliştirme Merkezi (MARGEM) laboratuvarlarının kabiliyetlerini yerinde görmek üzere bir ziyaret gerçekleştirilmişti. Ziyaret sonrasında ASELSAN ile ne tür iş birlikleri geliştirebilir, beklentileri neler, ne tür malzemelerin üretilmesi onların işlerine yarayabilir, bunlarla ilgili bir çalışma yapılması konusunda anlaşılmıştı.

Karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretler ve son olarak 3 Ağustos’ta ASELSAN mühendislerinin yaptığı ziyaret sonunda ilk iş birliği olarak ‘Ekran Teknolojilerinin Geliştirilmesi’ alanında ortak çalışma kararı alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar tarafından karşılanan ASELSAN ekibine öncelikle Üniversite tanıtıldı, ardından MARGEM Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun eşliğinde MARGEM laboratuvarları hakkında bilgiler verildi.

Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Anutgan, Prof. Dr. Tamila Anutgan ve Prof. Dr. İsmail Atılgan tarafından kurulmuş olan ve MARGEM’de yer alan İnce Film Malzemeler ve Aygıtlar Laboratuarı’ndaki inceleme sonrasında iş birliği kapsamında ‘İnce Film Transistörlerin Karabük’te üretimi’ konusunda bir toplantı gerçekleştirildi.