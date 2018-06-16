Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 15:30

Aynı yolda ikinci araç da kanala düştü

Karabük-Bartın Karayolu Kirkile mevkiinde meydana gelen trafik kazasında alt geçit kanalına otomobil düştü.

Aynı yolda ikinci araç da kanala düştü

16 Haziran 2018 15:30

Kazada bir kişi yaralandı.


Karabük - Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Safranbolu istikametinden Bartın’a seyir halinde olan Gökhan Çınar (31) idaresindeki 78 SN 928 plakalı otomobil alt geçit çalışması yapılan yolda kanala düştü. Burnu üstüne 5 metre yükseklikten düşen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, önlemlerin yetersiz olduğu karayolunda dün gece de aynı kanala düşen bir araçta 2’si çocuk 4 kişi yaralanmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
26
°
C
  • Pazar
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç