Aynı yolda ikinci araç da kanala düştü

Kazada bir kişi yaralandı.

Karabük - Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Safranbolu istikametinden Bartın’a seyir halinde olan Gökhan Çınar (31) idaresindeki 78 SN 928 plakalı otomobil alt geçit çalışması yapılan yolda kanala düştü. Burnu üstüne 5 metre yükseklikten düşen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, önlemlerin yetersiz olduğu karayolunda dün gece de aynı kanala düşen bir araçta 2’si çocuk 4 kişi yaralanmıştı.