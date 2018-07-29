Bahaddin Gazi’yi anma ve dede yaylası şenlikleri

Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği şenliğe Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur-an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan şenliklerde Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Küçük tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Vakıf Üyesi Kemal Özdemir vakıf faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Şenlik, protokol konuşmaların ardından vatandaşlara geleneksel pilav ikramı yapılarak sona erdi.