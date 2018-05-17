‘BAKAB’ Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Safranbolu’da Yapıldı

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer’in başkanlığında yapılan toplantıya üye Belediyelerin Belediye Başkanları, birliğe Üye İl Ve İlçelerin Temsilcileri ve BAKAB yetkilileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan ve birlik encümen üyesi seçimi ile devam eden toplantı, Plan bütçe komisyonu seçimi, 2017 kesin hesabı, 2017 faaliyet raporu ve diğer gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, toplantı sonrası tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplantının verimli geçtiğini belirtti.

Ürkmezer, Üye Belediye Başkanları ile Üye İl ve ilçe Temsilcilerine çeşitli hediyeler takdim etti.