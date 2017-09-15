Bakan Eroğlu’ndan Karabüklülere sürpriz

Tabiat Parkı Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun imzasıyla ilan edildi.

Toplu temel atma merasimine iştirak etmek için Karabük’e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Karabük Valiliği ziyaretinde sürpriz yaparak tabiat parkı olan Baklabostan Tabiat Parkı’nı ilan etti.

Valilikte basın mensuplarına şehre yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, gazetecilerin önünde Karabüklülere bir sürpriz yaparak il merkezine yakınlığına rağmen bozulmamış tabiatı ile dikkat çeken ve yaklaşık 15-20 metreden düşen şelalesi ile insanı izlerken dinlendiren Baklabostan Tabiat Parkı’nı ilan etti.

Baklabostan, şelalesinin yanında bozulmamış orman yapısı, sahip olduğu fauna ve flora elemanları ile dikkat çekiyor ve manzara seyri de sunuyor. Alanda Uludağ Göknarı hâkim tür olmakla birlikte Karaçam, Meşe, Doğu kayını asli ağaç türleri ile kızılcık, kuşburnu ve maki elemanları da bulunuyor.

“Karabük’ün tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da Karabük’ün çok değerli bir coğrafya olduğunu belirterek “Tabiatı korumakla mükellef olan Bakanlığımız 374 dekarlık bu alanı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı. Karabük’ün tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız” değerlendirmesinde bulundu.