Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’a yaptığı incelemelerde; İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük DSİ Şube Müdürü Yasin Devrim, Meclis Üyeleri Hasan Yıldırım, Tevfik Ayvalık, AK Parti İl ve İlçe teşkilat kademeleri eşlik etti.

Yenice İlçesi’ne bağlı Değirmenyanı ve Akmanlar köyünde dere ıslahı, köy konağı, içmesuyu, yol ulaşım gibi konularda köylülerin sorunlarını dinleyen Ceylan, yaklaşık 1 yıldır çalışmaları sürdürülen Şeker Kanyonu’nda Yortan’a gelecek su ile ilgili incelemelerde bulunarak, “ İller Bankası, DSİ, Özel İdare yetkilileri ve müteahhit firma ile birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Aldığımız bilgiler neticesinde, Şeker Kanyonu’ndan yaklaşık 15,5 kilometre bir hattan gelecek suyun Kurban Bayramı’ndan önce Yortan Beldemize akması hususunda söz aldık. Bu konuda İller Bankası tarafından ödenek sıkıntısı yok. Bu çalışmalarda Yortan Belediye Başkanımız Yılmaz Tiryaki, DSİ ve İl Özel İdare yetkililerimiz sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Şeker Kanyonu’ndan saniyede yirmi litre su alınacak ve Yortan Beldesi’nin su sorunu tarihe karışacak. İki aylık bir sürede Yortan’a Şeker Kanyonu’ndan içilebilir, temiz su akmış olacak. Bu su’dan sadece Yortan değil, Yortan’ın çevresindeki 12 köyde faydalanacak. Su geldikten sonra geçici kabulü yapılınca Özel İdaremiz ihalesini yapacak ve köylere bu suyu dağıtacak” dedi.

Bölgedeki dere yatağı ıslah çalışmalarına da değinen Ceylan, şunları söyledi “Bu bölgede uzun zamandır konuşulan dere yatağı ıslah çalışmaları söz konusu, DSİ bu çalışmaları sürdürüyor. Değirmenyanı köyünde de uzun zamandır bir beklenti vardı. Şuanda ihalesi yapılmış durumda 3 milyon 500 bin TL’lik bir ihale bedeli var. DSİ Genel Müdürü, Bölge Müdürü ve müsteşarımız ile görüştüm ve onlarda bu konuyla ilgilenecekler. Şuanda müteahhit firma 400 bin TL’lik hazır ödeneği az buluyor; ama bu ödeneği de arttırmak içinde ricada bulunduk. İnşallah en kısa zamanda müteahhit firmayı buraya getirip çalışmalara başlanacak. İnşallah bu hizmetler ile köylerimizin yüzü gülecek.”

Ceylan son olarak AK Parti iktidarının 15 yıldır büyük hizmetler yaptığını vurgulayarak, “Önümüzde bir seçim var, 24 Haziran seçimleri az bir zaman kaldı. 15 yıldır AK Parti iktidarımız var. Çok şükür KÖYDES projesi kapsamında köylerimize çok büyük hizmetler yaptık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Eksik olmayın sizler bizleri hep desteklediniz, inşallah 24 Haziran’da da başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yine destek vereceğinizden eminiz, sizlerden bunu bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi desteklerinizi boşa çıkartmayacağız. Hizmete devam yola devam diyeceğiz” diye konuştu.

“Bu hizmetlerin yapılabilmesi için güçlü hükümetin olması lazım”

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz’de yapılan ve yapılacak olan bu hizmetler için güçlü hükümetin olması gerektiğini, bunu da AK Parti’nin yapacağını ifade ederek “AK Parti gibi istikrarlı özellikle KÖYDES gibi başlattığı şehirlerdeki bütün hizmetlerin köylerde olması noktasındaki başlatılan hizmetlerin devamı niteliğindeki çalışmalardır. İnşallah bu hizmetlerin devam etmesi için durmak yok yola devam diyoruz. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Milletvekillerimiz noktasında daha önce göstermiş olduğunuz destekleri yenilemenizi istiyoruz. Bu bağlamda tüm Karabüklü hemşehrilerime AK Partimize daha önce vermiş oldukları destekler için ve 24 Haziran’da verecekleri destek için teşekkür ederim.” dedi.