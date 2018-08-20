Başkan Çaylı : “Bayramın manasında yakınlaşmak vardır"

Çaylı, mesajında şu görüşlere yer verdi ;” Değerli Dostlarım,Milleti birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Bayramın manasında yakınlaşmak, kaynaşmak, bölüşmek ve paylaşmak vardır.Dini bayramlar; cömertliğin, rahmetin, bereketin bolluk içinde yaşandığı, milletin her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günlerdir.Bu nedenle tüm vatandaşların dargınlıkları bir kenara bırakmalarını, birlik ve beraberlik içinde, kardeşçe, dostça bir bayram geçirmelerini diliyorum.Bizim kültür ve inancımız darda kalana sahip çıkmayı, mazlum ve mağdurun hakkını savunmayı, muhtaç ve yoksulu korumayı, öksüz ve yetimleri sevindirmeyi, komşusu açken tok yatmamayı gerektirir. Bizler tarih boyunca bayramlarımızı bu anlayışla coşku içinde, heyecan içinde, birlik ve dirlik içinde kutladık. Bu bayramı da yine hep birlikte coşkuyla, sevinçle, neşeyle kutlayacak; acılarımızı ve mutluluklarımızı, yasımızı ve aşımızı paylaşarak yaşayacağız.Sevinçlerimizi, yakınlaşmayı, kucaklaşmayı bayram sonrasına da taşıyalım; kardeşlik ve dostluk duygularımızı bütün bir yıla yayalım. Her günü bir bayram coşkusu ile yaşayalım.”

Çaylı mesajına devam ederek ,” Bu düşüncelerle Allah, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı daim kılsın diyor, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın milletimize, İslam Alemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Allah’tan diliyor; sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum “ dedi.