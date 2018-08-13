Başkan Çaylı : “Yenice’nin belediye başkanı olmaya devam edeceğiz”

Çaylı, açıklamasında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday olması için yoğun istekler olduğunu dile getirdi ve aday olması halinde Yenice’yi kucaklayacak bir kadro ile Yenice halkının karşısına çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Çaylı, Yenice’nin merkez ve mahallelerine hizmet getirirken hiçbir zaman şu partili - bu partili gibi hareket etmediklerini, telefonlarının ve belediyenin kapılarının tüm vatandaşlara açık olduğunu söyledi ve bunun hep böyle süreceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlerin ve çalışma arkadaşlarımızın üzerinden çeşitli senaryolar üretilmekte ve yalan -yanlış değerlendirmeler yapılmaktadır. Ortada bilgi kirliliği vardır. Yazılı açıklamalarımızın dışında konuşulanlara itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Biz, göreve seçildiğimizden itibaren tüm Yenice’nin belediye başkanı olduk ve nasip olur bir partimizden aday olup tekrar seçilirsek de tüm Yenice’nin ve Yenice’mizin saygıdeğer insanlarının belediye başkanı olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bizim çalışmalarımıza önemli derecede destek veren, Belediye Meclis üyelerimiz Yüksel Meşebaşı ve Fehmi Hatıl’a, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyelerimiz İsmet Cebecioğlu ve Nuri Osman Yavaş’a, belediyemizin daire müdürlerine, memur ve işçi kardeşlerime, bizlerden katkı, destek ve dualarını hiç eksik etmeyen saygıdeğer Yenice halkına ve tüm dostlarına gönülden teşekkür ediyorum “ dedi.