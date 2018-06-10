Başkan Çaylı’dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Çaylı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. "Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum.Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. "dedi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, mesajına şöyle devam etti;"Aziz milletimiz, bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanacağına inanıyorum. Bu düşünce ve duygularla aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; Yüce Mevla’dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na da eriştirmesini diliyorum "ifadelerine yer verdi.