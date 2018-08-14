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14 Ağustos 2018 20:20

Başkan Mescier, “Türkiye ekonomisi güçlü şekilde devam edecek”

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, son dönemlerde ekonomi de yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Başkan Mescier, “Türkiye ekonomisi güçlü şekilde devam edecek”

14 Ağustos 2018 20:20


Başkan Mescier, Türkiye Ekonomisi’nin sağlam temellere dayandığını, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağını söyleyerek, “Küresel ve yerel gelişmelere bağlı olarak son dönemlerde artan döviz kuru fiyatlarının ülkemiz ekonomisini hedef alıyor. Türkiye ekonomisi güçlü şekilde devam edecek. Bunun için ülke olarak rekabet gücü yüksek,AR-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık veren, katma değeri yüksek ürünler ile yeni pazarlara girerek ihracat kapasitemizi artırmayı hedeflemeliyiz” dedi.


“Dövizlerin TL’ye çevrilmesi dövizin düşmesinde etkili olacaktır”


Döviz borcu olmayanların döviz alarak rant elde etmeye çalışmaması gerektiğini de ifade eden Mescier, “Bu durum ülke ekonomisi üzerine olumsuz etki etmektedir. Devletimizin uygulamış olduğu döviz politikasına herkesin destek vermesi gerekmekte ve yastık altında duran dövizlerin TL’ye çevrilmesi ile dövizin düşmesinde çok etkili olacağını göreceğiz. Yaşanan gelişmeleri takip etmeli, tedbirlerimizi almalıyız hiçbir olumsuz siyasi gelişme motivasyonumuzu bozmamalıdır. El ele vererek, çok çalışmaktan ve üretmekten taviz vermeden ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışarak tüm ekonomik saldırılara karşı devletimizin yanındayız” diye konuştu.




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