Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 15:31

Başkan Öz’den bayram mesajı

Karabük Demir Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Öz’den bayram mesajı

14 Haziran 2018 15:31


Başkan Öz mesajında “Değerli çalışma arkadaşlarım, Saygıdeğer Karabük’lüler, içerisinde, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini barındıran, Yüce Allah’ın rahmetini, bereketini, mağfiretini sınırsızca insanlığa sunduğu, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik ve dostluk duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı, dargınların barıştığı, sevginin, saygının, sabrın ve hoşgörünün tüm toplumu sardığı müstesna bir ayı, mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, bir bayram gününe daha kavuştuk. Bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde, sevdiklerimizle birlikte bayrama kavuşturan Yüce Mevla’ya hamdüsenalar olsun. Tüm çalışanlarımızın ve Karabük’lülerin bayram sevincini ve coşkusunu paylaşıyor, Ramazan Bayramlarını içtenlikle kutluyorum. Bireysel sevinçlerimizi ortak mutluluğa dönüştüren bu bayramın tüm milletimiz ve insanlık için huzur ve barış vesilesi olmasını diliyorum. Daha nice bayramlara sağlık, birlik ve dirlik içerisinde ulaşmayı temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç