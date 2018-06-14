Başkan Öz’den bayram mesajı

Başkan Öz mesajında “Değerli çalışma arkadaşlarım, Saygıdeğer Karabük’lüler, içerisinde, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini barındıran, Yüce Allah’ın rahmetini, bereketini, mağfiretini sınırsızca insanlığa sunduğu, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik ve dostluk duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı, dargınların barıştığı, sevginin, saygının, sabrın ve hoşgörünün tüm toplumu sardığı müstesna bir ayı, mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, bir bayram gününe daha kavuştuk. Bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde, sevdiklerimizle birlikte bayrama kavuşturan Yüce Mevla’ya hamdüsenalar olsun. Tüm çalışanlarımızın ve Karabük’lülerin bayram sevincini ve coşkusunu paylaşıyor, Ramazan Bayramlarını içtenlikle kutluyorum. Bireysel sevinçlerimizi ortak mutluluğa dönüştüren bu bayramın tüm milletimiz ve insanlık için huzur ve barış vesilesi olmasını diliyorum. Daha nice bayramlara sağlık, birlik ve dirlik içerisinde ulaşmayı temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.