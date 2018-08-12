Başkan Ünal’dan vatandaşa dolar çağrısı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek vermek için Safranbolu’nda bulunan iş adamları ve esnafları dolar bozdurmaya davet etti. Başkan Ünal, Piyasalardaki durgunluğun provakatif faktörlerden kaynaklandığını, dolar kurundaki artışın Türk ekonomisindeki yapısal sorunlardan kaynaklanmadığını savunarak, "Türkiye büyüyor. Bunu çekemeyenler, engel olmak isteyenler bir takım operasyonlarla yeniden Türkiye ekonomisinin üzerine dağılıyorlar ve algılarını ekonomimizin çöktüğü üzerine yoğunlaştırmaya çalışıyorlar. Bu darbeye izin vermeyen tankın altına yatan aziz Türk milleti buna asla izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanımızın doların bozdurulması talimatları üzerine buradan Safranbolu işadamlarına ve esnafına sesleniyorum. Her şeyden önce bir vatandaş olarak ülkemizde olan sıkıntılara, algı operasyonlarına son vermek için Türk liramıza sahip çıkmak için herkesi dolar bozdurmaya davet ediyorum” dedi.