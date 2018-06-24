Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 16:14

Başkan Vergili oyunu kullandı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy’unu kullandı.

Başkan Vergili oyunu kullandı

24 Haziran 2018 16:14


Karabük Şirinevler İlkokulu 1123 Nolu sandıkta oy´unu kullanan Vergili, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Vergili, " Oyumuzu kullandık. İnşallah milletimiz için hayırlı uğurlu olur. Bu seçimler önemli. Bu seçimler sadece Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi ve Meclisin oluşturulması değil, bir sistemin de yürürlüğe gireceği bir seçim olduğu için önem veriyoruz. O yüzden inşallah milletimizin bu seçimlerden sonra alacağı kararlar ile yeni sistem tüm kurallarıyla işleyecek hale gelir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç