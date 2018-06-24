Başkan Vergili oyunu kullandı

Karabük Şirinevler İlkokulu 1123 Nolu sandıkta oy´unu kullanan Vergili, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Vergili, " Oyumuzu kullandık. İnşallah milletimiz için hayırlı uğurlu olur. Bu seçimler önemli. Bu seçimler sadece Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi ve Meclisin oluşturulması değil, bir sistemin de yürürlüğe gireceği bir seçim olduğu için önem veriyoruz. O yüzden inşallah milletimizin bu seçimlerden sonra alacağı kararlar ile yeni sistem tüm kurallarıyla işleyecek hale gelir" dedi.