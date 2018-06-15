Bayramlaşma gelenekselleşen Asmaaltı’nda gerçekleşti

Protokol bayramlaşmasına, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emin Oktay Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, İlçe Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Eyüp Uygar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdür ve amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmada kısa bir konuşma yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Hem kahvaltıda hem bayramlaşmada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Son bir ayda çok yoğun bir şekilde çeşitli faaliyetlerle Safranbolulu vatandaşlarımıza güzel bir Ramazan yaşatmaya çalıştık. Yerli ve yabancı bütün misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak icin çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin yerli ve yabancı turistleri güzel misafir etmede çaba göstereceklerini düşünüyorum. Bizi duyan yerli ve yabancı turistlerimize de hoşgeldiniz diyorum. İnşallah Safranbolu’da ekonomi de turizm de iyi gidiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak daha iyi olacak. Safranbolu huzurlu bir şehir olarak devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, birimlerimiz çalışmaktalar.” dedi.

Ayrıca Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, seçimin de bugüne kadar olduğu gibi Safranbolu da huzurlu geçmesini temenni ettiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından vatandaşlar ve esnaf ile bir süre daha sohbet eden protokol üyeleri buradan sırası ile 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hasan Doğan Sevgi Evleri ve İlçe Devlet Hastanesi ziyaretlerini gerçekleştirdi.