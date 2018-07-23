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23 Temmuz 2018 12:42

‘Beyaz Masa’ vatandaşlar tarafından ilgi görüyor

Safranbolu Belediyesinin gülen yüzü olarak anılan Beyaz Masa-Halkla İlişkiler birimi etkin, etkili, hızlı çözümler için ve insan odaklı hizmet anlayışı ile faaliyet göstermeye devam ediyor.

‘Beyaz Masa’ vatandaşlar tarafından ilgi görüyor

23 Temmuz 2018 12:42


Kuruluşundan bu güne kadar binlerce talebi anında gerekli birimlere ileterek çözüm noktasında önemli rol oynayan Beyaz Masa birimi sosyal projelerde sık sık yer alan ve güler yüzlü personeli ile vatandaşlar tarafından takdir ile karşılanıyor.


Beyaz Masa’nın bağlı bulunduğu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “2009 yılından günümüze kadar, görevlerinde uzman güler yüzlü personeller tarafından Beyaz Masa birimine başvuruda bulunan vatandaşlarımızın herhangi bir konu ile ilgili talep, istek ya da şikâyetleri kayıt altına alınmakta, kayıt işlemi yapıldıktan sonra Belediyemizdeki ilgili müdürlüklere başvuru formları ve e mailler ulaştırılmakta, talep sahibine telefon ve yine mail yolu ile bilgi verilmektedir. Bu bağlamda 2009 yılından bu güne kadar 23 bin 342 talep, şikâyet ya da başvuru birim tarafından ilgili müdürlüklere yönlendirilmiş ve takibi bizzat yapılmıştır. ‘Aradığınızda çözüm başlar’ parolası ile çalışmalarını sürdüren Beyaz Masa, Safranbolulu ve ilçemizi ziyaret eden yerli yabancı misafirlerimize 7/24 anlayışı ile hizmet vermeye devam edecektir” denildi.




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