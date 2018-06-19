Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 17:24

Çalınmadık kapı bırakmayacaklar

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Çalınmadık kapı bırakmayacaklar

19 Haziran 2018 17:24

Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve projeye bağlı 15 kişiden oluşan, alanında profesyonel bir ekibin çalıştığı ‘Safranbolu Acil Destek Programı’ ( SADEP ) ramazan sonrası çalışmalarına başladı.


Safranbolu Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden SADEP ekipleri mahallelere dağılarak çalınmadık kapı bırakmazken bugün Tarihi Çarşı bölgesinde ev ziyaretlerine devam ettiler.


SADEP projesinin vatandaşı yakından tanımak, sorun, şikayet ve önerilerini almak üzere hayata geçirildiğini belirten Fatih Ürkmezer, “Yaşadığımız şehrin halkını tanımakla başladığımız göreve kentte yaşayan vatandaşın ekonomik ve sosyal durumlarının tespit edileceği önemli projelerden birinin SADEP olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşımıza doğru hizmeti götürme noktasında, hangi yolu izleyeceğimiz konusunda bize rehberlik ediyor. Yaptığımız toplantılarda SADEP ekipleri bize vatandaşın her türlü sorununu bildirerek devlet imkanlarını bu doğrultuda aktarmamıza yardımcı oluyor. Herhangi bir konuda sıkıntısı olup bize ulaşamayan ailelerin kapılarını çalarak taleplerini dinliyoruz. Böylece Kaymakamlık ve Belediyenin imkanlarını en doğru şekilde vatandaşa sunma fırsatı buluyoruz” dedi.


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, Safranbolu’da çalınmadık kapının kalmayacağını, tespit edilmemiş mağduriyetin olmayacağını sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç