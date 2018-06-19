Çalınmadık kapı bırakmayacaklar

Fatih Ürkmezer’in talimatı ile projelendirilen ve projeye bağlı 15 kişiden oluşan, alanında profesyonel bir ekibin çalıştığı ‘Safranbolu Acil Destek Programı’ ( SADEP ) ramazan sonrası çalışmalarına başladı.

Safranbolu Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden SADEP ekipleri mahallelere dağılarak çalınmadık kapı bırakmazken bugün Tarihi Çarşı bölgesinde ev ziyaretlerine devam ettiler.

SADEP projesinin vatandaşı yakından tanımak, sorun, şikayet ve önerilerini almak üzere hayata geçirildiğini belirten Fatih Ürkmezer, “Yaşadığımız şehrin halkını tanımakla başladığımız göreve kentte yaşayan vatandaşın ekonomik ve sosyal durumlarının tespit edileceği önemli projelerden birinin SADEP olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşımıza doğru hizmeti götürme noktasında, hangi yolu izleyeceğimiz konusunda bize rehberlik ediyor. Yaptığımız toplantılarda SADEP ekipleri bize vatandaşın her türlü sorununu bildirerek devlet imkanlarını bu doğrultuda aktarmamıza yardımcı oluyor. Herhangi bir konuda sıkıntısı olup bize ulaşamayan ailelerin kapılarını çalarak taleplerini dinliyoruz. Böylece Kaymakamlık ve Belediyenin imkanlarını en doğru şekilde vatandaşa sunma fırsatı buluyoruz” dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, Safranbolu’da çalınmadık kapının kalmayacağını, tespit edilmemiş mağduriyetin olmayacağını sözlerine ekledi.