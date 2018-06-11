Çebi, “Adil ekonomik model inşa etmek zorundayız”

Sabah saatlerinde Karabük Merkezi’ndeki esnaf ziyareti ile çalışmalarına başlayan milletvekili adayları gün boyu bütün esnafları ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında esnafın sesine kulak veren Saadet Partisi milletvekili adayları, esnafın sıcaklığı ve ilgisi karşısında çok memnun olduklarını, güzel insanlara hizmet edebilmek için daha çok çalışmaları gerektiklerini söylediler.

Saadet Partisi Karabük Milletvekili Adayı Muhsin Çebi, esnafların bilinçli olarak borçlandırıldığını belirterek, “Bugün uygulanan ekonomik politika küçüğün büyüğe yem edildiği bir modeldir. Bu modelde küçük esnafa yer yoktur, bu modelde adalet yoktur, bu modelde hakça paylaşmak diye bir anlayış yoktur. Değerli kardeşlerim adil bir ekonomik modeli inşa etmek zorundayız. Bu milletin tek kurtuluşu eski değerlerine geri dönmekle olacaktır. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nu iyi takip edin, ekonomiyle ilgili en kesin çözüm, üretim ekonomisine dönmektir” dedi.

“Gençlerimiz doğdukları yerde doyacak”

Programlarına Safranbolu ilçesi’nde devam eden Saadet Partisi milletvekili adayları, sahura kadar devam eden çalışmalarında gençlerle de sohbet etme fırsatı buldu. Saadet Partisi Karabük Milletvekili Adayı H. Latif Alper, gençlerin büyük çoğunluğunun tercihlerini doğru kullanacağını, Saadet Partisi’ni ve adaylarını tercih edeceğine inandıklarını ifade ederek, “İnanıyoruz ki istikbal genç kardeşlerimizin ellerinde şekillenecektir. Saadet Partisi iktidarında iş arayan genç değil, işçi arayan işveren olacaktır, gençlerimiz doğdukları yerde doyacak bu vesileyle göçü engelleyeceğiz.” dedi.